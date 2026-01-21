рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 97 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 января (с 18:00 20 января) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, и 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

