рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 21 января россия совершила атаку на Украину, применив баллистическую ракету и 97 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.
россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 97 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 января (с 18:00 20 января) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, и 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
