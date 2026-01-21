рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 15872 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 32434 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 28679 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 45367 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 31455 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 44079 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24873 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29141 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26657 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27129 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону20 января, 20:47 • 4828 просмотра
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению20 января, 21:23 • 6048 просмотра
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41 • 7594 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 12283 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 17937 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 23558 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 45363 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 44078 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 41866 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 54034 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 12254 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 16944 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 18039 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 24832 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 22941 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Фильм

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В ночь на 21 января россия совершила атаку на Украину, применив баллистическую ракету и 97 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 84 из 97 вражеских дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 97 дронами, 84 из которых сбиты или подавлены, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 января (с 18:00 20 января) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, и 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки21.01.26, 07:31 • 1384 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Донецк