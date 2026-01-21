Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 20 января российские войска потеряли 1170 солдат и 1019 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 составляют 1229740 человек.
За сутки 20 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 1019 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1229740 (+1170) человек ликвидировано
- танков ‒ 11587 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 23938 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 36463 (+70)
- РСЗО ‒ 1621 (+3)
- средства ПВО ‒ 1279 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 112159 (+1019)
- крылатые ракеты ‒ 4190 (+27)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75238 (+171)
- специальная техника ‒ 4049 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
