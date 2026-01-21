$43.180.08
20 января, 20:12 • 15105 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 30726 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 27242 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 42845 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 30386 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 42503 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24490 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29022 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26523 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26933 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Эксклюзивы
Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 812 просмотра

За сутки 20 января российские войска потеряли 1170 солдат и 1019 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 составляют 1229740 человек.

Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки

За сутки 20 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 1019 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1229740 (+1170) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11587 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 23938 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 36463 (+70)
          • РСЗО ‒ 1621 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1279 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 112159 (+1019)
                    • крылатые ракеты ‒ 4190 (+27)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75238 (+171)
                            • специальная техника ‒ 4049 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11759 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина