Потери врага: минус 1170 солдат и более тысячи БПЛА за сутки

За сутки 20 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 1019 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1229740 (+1170) человек ликвидировано

танков ‒ 11587 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 23938 (+10)

артиллерийских систем ‒ 36463 (+70)

РСЗО ‒ 1621 (+3)

средства ПВО ‒ 1279 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 112159 (+1019)

крылатые ракеты ‒ 4190 (+27)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75238 (+171)

специальная техника ‒ 4049 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

