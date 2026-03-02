Трамп обратится к Ирану из Белого дома в 18:00 по киевскому времени

Президент США Дональд Трамп выступит с официальным обращением из Белого дома, посвященным стремительной эскалации военного конфликта с Ираном. По данным ABC News, выступление запланировано на 11:00 по североамериканскому восточному времени (18:00 по Киеву). Об этом пишет УНН.

Детали

Ожидается, что глава государства прокомментирует ход совместной с Израилем операции "Lion’s Roar" ("Рев льва") и подтвердит дальнейшие шаги Вашингтона после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На фоне сообщений о начале полномасштабных боевых действий и ударов по иранским ядерным объектам, мир ожидает от Трампа разъяснения стратегических целей США в регионе.

США не планируют "иракского сценария" в Иране, но предупреждают о возможных потерях - Пентагон

Обращение Трампа происходит в момент наивысшей напряженности, когда Пентагон уже отчитывается о поражении более тысячи целей на территории Ирана. Президент ранее заявлял в социальных сетях, что боевые операции будут продолжаться до полного достижения поставленных целей, однако официальное обращение из Белого дома должно расставить точки в вопросах возможной смены режима в Тегеране. Аналитики предполагают, что Трамп может объявить об условиях прекращения огня или же представить "новое руководство" Ирана, с которым США готовы вести переговоры.

Ситуация в регионе остается критической: иранские силы уже осуществили серию ответных ударов, затронувших соседние страны и энергетическую инфраструктуру.

Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель