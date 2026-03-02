Трамп обратится к Ирану из Белого дома в 18:00 по киевскому времени
Трамп выступит из Белого дома в 18:00 по Киеву, чтобы прокомментировать операцию "Lion’s Roar" и дальнейшие действия Вашингтона после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Мир ожидает разъяснений стратегических целей США в регионе на фоне боевых действий.
Президент США Дональд Трамп выступит с официальным обращением из Белого дома, посвященным стремительной эскалации военного конфликта с Ираном. По данным ABC News, выступление запланировано на 11:00 по североамериканскому восточному времени (18:00 по Киеву). Об этом пишет УНН.
Детали
Ожидается, что глава государства прокомментирует ход совместной с Израилем операции "Lion’s Roar" ("Рев льва") и подтвердит дальнейшие шаги Вашингтона после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На фоне сообщений о начале полномасштабных боевых действий и ударов по иранским ядерным объектам, мир ожидает от Трампа разъяснения стратегических целей США в регионе.
Обращение Трампа происходит в момент наивысшей напряженности, когда Пентагон уже отчитывается о поражении более тысячи целей на территории Ирана. Президент ранее заявлял в социальных сетях, что боевые операции будут продолжаться до полного достижения поставленных целей, однако официальное обращение из Белого дома должно расставить точки в вопросах возможной смены режима в Тегеране. Аналитики предполагают, что Трамп может объявить об условиях прекращения огня или же представить "новое руководство" Ирана, с которым США готовы вести переговоры.
Ситуация в регионе остается критической: иранские силы уже осуществили серию ответных ударов, затронувших соседние страны и энергетическую инфраструктуру.
