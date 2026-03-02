США не планируют "иракского сценария" в Иране, но предупреждают о возможных потерях - Пентагон

Война США против Ирана не будет повторением иракской кампании и не предполагает официальной цели по смене режима. В то же время операция не ограничится одноразовыми ударами и может сопровождаться новыми потерями. Об этом написал Министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Подробности

Министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне заявил, что нынешняя кампания отличается от войны в Ираке и не превратится в многолетнюю миссию по "государственному строительству".

"Это не Ирак. Это не бесконечная кампания", – подчеркнул он, добавив, что операция имеет четкие военные задачи – уничтожение ракетной угрозы, удар по военно-морским возможностям Ирана и недопущение появления ядерного оружия.

Хегсет также подчеркнул, что удары по Ирану не имеют целью смену режима, хотя признал, что ситуация в руководстве страны уже изменилась. По его словам, США не начинали эту войну, но намерены ее завершить.

В то же время президент Дональд Трамп в своем обращении после ударов обратился непосредственно к иранскому народу, заявив о поддержке со стороны Америки и призвав воспользоваться моментом для перемен.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил, что операция не будет "одноразовой ночной акцией". По его словам, выполнение поставленных задач потребует времени и может быть сложным.

Мы ожидаем дополнительных потерь и будем работать над тем, чтобы их минимизировать - отметил генерал.

По информации Пентагона, после ударов США и Израиля по целям в Иране погибли четверо американских военнослужащих.

Таким образом, в Вашингтоне декларируют ограниченный характер военных целей, но признают, что конфликт может затянуться и будет иметь свою цену.

Напомним

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о прекращении дипломатических контактов с США. Это решение было обнародовано после ракетных обстрелов иранских объектов.