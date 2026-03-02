$43.100.11
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 1634 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 1064 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 4056 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10703 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 19330 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 14415 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38979 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71877 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66284 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США не планируют "иракского сценария" в Иране, но предупреждают о возможных потерях - Пентагон

Киев • УНН

 • 262 просмотра

США не планируют "иракского сценария" в Иране, но операция не ограничится одноразовыми ударами и может сопровождаться новыми потерями. Погибли четверо американских военнослужащих.

США не планируют "иракского сценария" в Иране, но предупреждают о возможных потерях - Пентагон

Война США против Ирана не будет повторением иракской кампании и не предполагает официальной цели по смене режима. В то же время операция не ограничится одноразовыми ударами и может сопровождаться новыми потерями. Об этом написал Министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Подробности

Министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне заявил, что нынешняя кампания отличается от войны в Ираке и не превратится в многолетнюю миссию по "государственному строительству".

"Это не Ирак. Это не бесконечная кампания", – подчеркнул он, добавив, что операция имеет четкие военные задачи – уничтожение ракетной угрозы, удар по военно-морским возможностям Ирана и недопущение появления ядерного оружия.

Хегсет также подчеркнул, что удары по Ирану не имеют целью смену режима, хотя признал, что ситуация в руководстве страны уже изменилась. По его словам, США не начинали эту войну, но намерены ее завершить.

В то же время президент Дональд Трамп в своем обращении после ударов обратился непосредственно к иранскому народу, заявив о поддержке со стороны Америки и призвав воспользоваться моментом для перемен.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил, что операция не будет "одноразовой ночной акцией". По его словам, выполнение поставленных задач потребует времени и может быть сложным.

Мы ожидаем дополнительных потерь и будем работать над тем, чтобы их минимизировать

- отметил генерал.

По информации Пентагона, после ударов США и Израиля по целям в Иране погибли четверо американских военнослужащих.

Таким образом, в Вашингтоне декларируют ограниченный характер военных целей, но признают, что конфликт может затянуться и будет иметь свою цену.

Напомним

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о прекращении дипломатических контактов с США. Это решение было обнародовано после ракетных обстрелов иранских объектов.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Пентагон
Вашингтон
Ирак
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран