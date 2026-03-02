$43.100.11
1 березня, 20:23 • 26124 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 51260 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 49655 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 55668 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 65487 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 70536 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 74752 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78919 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81517 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75724 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Секретар нацбезпеки Ірану офіційно відмовився від будь-яких переговорів зі США

Київ • УНН

 • 2340 перегляди

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про припинення дипломатичних контактів зі США. Це рішення було оприлюднено після ракетних обстрілів іранських об'єктів.

Секретар нацбезпеки Ірану офіційно відмовився від будь-яких переговорів зі США
Фото: Reuters

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані публічно заявив про повне припинення дипломатичних контактів із Вашингтоном, незважаючи на попередні спроби ініціювати діалог через посередників. Про це Ларіджані повідомив на своїй сторінці ц соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Рішення Ларіджані оприлюднити позицію Ірану саме через соціальні мережі стало чітким сигналом як для внутрішньої аудиторії, так і для Білого дому про неможливість компромісу.

Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами

– коротко підсумував керівник служби безпеки, фактично закривши канал комунікації, який намагалися вибудувати через Оман.

Це сталося після того, як остання серія ракетних обстрілів іранських об'єктів остаточно зруйнувала підґрунтя для ядерної угоди, перевівши протистояння у формат прямого воєнного зіткнення.

Зміна стратегії безпекового апарату Ірану

Попри те, що Алі Ларіджані не входить до офіційного тріумвірату управління країною після смерті Хаменеї, він залишається ключовою фігурою, яка контролює військові зусилля та розвідку.

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану02.03.26, 09:24 • 17694 перегляди

Його відмова від переговорів, які раніше вважалися шансом на деескалацію, вказує на посилення впливу радикального крила в іранському керівництві. Зараз зусилля Ларіджані зосереджені на координації ударів у відповідь та зміцненні оборони, що ставить крапку в багаторічних спробах Вашингтона та Тегерана врегулювати ядерне питання за столом переговорів.

Нагадаємо

Трамп заявив, що нові лідери Ірану "хочуть поговорити", а високопосадовець Білого дому повідомив CNN, що він "зрештою" поговорить із потенційним новим керівництвом.

Пізніше Трамп заявив ABC News, що кандидатів на пост нового глави Ірану, названих США, які могли б очолити Іран, було вбито в результаті суботнього удару.  

Степан Гафтко

