Секретар нацбезпеки Ірану офіційно відмовився від будь-яких переговорів зі США

Фото: Reuters

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані публічно заявив про повне припинення дипломатичних контактів із Вашингтоном, незважаючи на попередні спроби ініціювати діалог через посередників. Про це Ларіджані повідомив на своїй сторінці ц соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Рішення Ларіджані оприлюднити позицію Ірану саме через соціальні мережі стало чітким сигналом як для внутрішньої аудиторії, так і для Білого дому про неможливість компромісу.

Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами – коротко підсумував керівник служби безпеки, фактично закривши канал комунікації, який намагалися вибудувати через Оман.

Це сталося після того, як остання серія ракетних обстрілів іранських об'єктів остаточно зруйнувала підґрунтя для ядерної угоди, перевівши протистояння у формат прямого воєнного зіткнення.

Зміна стратегії безпекового апарату Ірану

Попри те, що Алі Ларіджані не входить до офіційного тріумвірату управління країною після смерті Хаменеї, він залишається ключовою фігурою, яка контролює військові зусилля та розвідку.

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану

Його відмова від переговорів, які раніше вважалися шансом на деескалацію, вказує на посилення впливу радикального крила в іранському керівництві. Зараз зусилля Ларіджані зосереджені на координації ударів у відповідь та зміцненні оборони, що ставить крапку в багаторічних спробах Вашингтона та Тегерана врегулювати ядерне питання за столом переговорів.

Нагадаємо

Трамп заявив, що нові лідери Ірану "хочуть поговорити", а високопосадовець Білого дому повідомив CNN, що він "зрештою" поговорить із потенційним новим керівництвом.

Пізніше Трамп заявив ABC News, що кандидатів на пост нового глави Ірану, названих США, які могли б очолити Іран, було вбито в результаті суботнього удару.