Секретарь нацбезопасности Ирана официально отказался от любых переговоров с США

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о прекращении дипломатических контактов с США. Это решение было обнародовано после ракетных обстрелов иранских объектов.

Секретарь нацбезопасности Ирана официально отказался от любых переговоров с США
Фото: Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани публично заявил о полном прекращении дипломатических контактов с Вашингтоном, несмотря на предыдущие попытки инициировать диалог через посредников. Об этом Лариджани сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Решение Лариджани обнародовать позицию Ирана именно через социальные сети стало четким сигналом как для внутренней аудитории, так и для Белого дома о невозможности компромисса.

Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами

– коротко подытожил руководитель службы безопасности, фактически закрыв канал коммуникации, который пытались выстроить через Оман.

Это произошло после того, как последняя серия ракетных обстрелов иранских объектов окончательно разрушила основу для ядерной сделки, переведя противостояние в формат прямого военного столкновения.

Изменение стратегии аппарата безопасности Ирана

Несмотря на то, что Али Лариджани не входит в официальный триумвират управления страной после смерти Хаменеи, он остается ключевой фигурой, которая контролирует военные усилия и разведку.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана

Его отказ от переговоров, которые ранее считались шансом на деэскалацию, указывает на усиление влияния радикального крыла в иранском руководстве. Сейчас усилия Лариджани сосредоточены на координации ответных ударов и укреплении обороны, что ставит точку в многолетних попытках Вашингтона и Тегерана урегулировать ядерный вопрос за столом переговоров.

Напомним

Трамп заявил, что новые лидеры Ирана "хотят поговорить", а высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, что он "в конечном итоге" поговорит с потенциальным новым руководством.

Позже Трамп заявил ABC News, что кандидаты на пост нового главы Ирана, названные США, которые могли бы возглавить Иран, были убиты в результате субботнего удара.  

Степан Гафтко

