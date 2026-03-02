Секретарь нацбезопасности Ирана официально отказался от любых переговоров с США
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о прекращении дипломатических контактов с США. Это решение было обнародовано после ракетных обстрелов иранских объектов.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани публично заявил о полном прекращении дипломатических контактов с Вашингтоном, несмотря на предыдущие попытки инициировать диалог через посредников. Об этом Лариджани сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Решение Лариджани обнародовать позицию Ирана именно через социальные сети стало четким сигналом как для внутренней аудитории, так и для Белого дома о невозможности компромисса.
Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами
Это произошло после того, как последняя серия ракетных обстрелов иранских объектов окончательно разрушила основу для ядерной сделки, переведя противостояние в формат прямого военного столкновения.
Несмотря на то, что Али Лариджани не входит в официальный триумвират управления страной после смерти Хаменеи, он остается ключевой фигурой, которая контролирует военные усилия и разведку.
Его отказ от переговоров, которые ранее считались шансом на деэскалацию, указывает на усиление влияния радикального крыла в иранском руководстве. Сейчас усилия Лариджани сосредоточены на координации ответных ударов и укреплении обороны, что ставит точку в многолетних попытках Вашингтона и Тегерана урегулировать ядерный вопрос за столом переговоров.
Трамп заявил, что новые лидеры Ирана "хотят поговорить", а высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, что он "в конечном итоге" поговорит с потенциальным новым руководством.
Позже Трамп заявил ABC News, что кандидаты на пост нового главы Ирана, названные США, которые могли бы возглавить Иран, были убиты в результате субботнего удара.