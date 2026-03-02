США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон

Війна США проти Ірану не буде повторенням іракської кампанії та не передбачає офіційної мети зі зміни режиму. Водночас операція не обмежиться одноразовими ударами і може супроводжуватися новими втратами. Про це написав Міністр оборони США Піт Гегсет, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу в Пентагоні заявив, що нинішня кампанія відрізняється від війни в Іраку та не перетвориться на багаторічну місію з "державотворення".

"Це не Ірак. Це не нескінченна кампанія", – наголосив він, додавши, що операція має чіткі військові завдання – знищення ракетної загрози, удар по військово-морських спроможностях Ірану та недопущення появи ядерної зброї.

Гегсет також підкреслив, що удари по Ірану не мають на меті зміну режиму, хоча визнав, що ситуація в керівництві країни вже змінилася. За його словами, США не розпочинали цю війну, але мають намір її завершити.

Водночас президент Дональд Трамп у своєму зверненні після ударів звернувся безпосередньо до іранського народу, заявивши про підтримку з боку Америки та закликавши скористатися моментом для змін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попередив, що операція не буде "одноразовою нічною акцією". За його словами, виконання поставлених завдань потребуватиме часу і може бути складним.

Ми очікуємо додаткових втрат і працюватимемо над тим, щоб їх мінімізувати - зазначив генерал.

За інформацією Пентагону, після ударів США та Ізраїлю по цілях в Ірані загинули четверо американських військовослужбовців.

Таким чином, у Вашингтоні декларують обмежений характер військових цілей, але визнають, що конфлікт може затягнутися і матиме свою ціну.

Нагадаємо

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про припинення дипломатичних контактів зі США. Це рішення було оприлюднено після ракетних обстрілів іранських об'єктів.