США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон

Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог атакував Запорізький район: поранені двоє дівчаток
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 18985 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон

Київ • УНН

 • 108 перегляди

США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але операція не обмежиться одноразовими ударами та може супроводжуватися новими втратами. Загинули четверо американських військовослужбовців.

США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон

Війна США проти Ірану не буде повторенням іракської кампанії та не передбачає офіційної мети зі зміни режиму. Водночас операція не обмежиться одноразовими ударами і може супроводжуватися новими втратами. Про це написав Міністр оборони США  Піт Гегсет, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу в Пентагоні заявив, що нинішня кампанія відрізняється від війни в Іраку та не перетвориться на багаторічну місію з "державотворення".

"Це не Ірак. Це не нескінченна кампанія", – наголосив він, додавши, що операція має чіткі військові завдання – знищення ракетної загрози, удар по військово-морських спроможностях Ірану та недопущення появи ядерної зброї.

Гегсет також підкреслив, що удари по Ірану не мають на меті зміну режиму, хоча визнав, що ситуація в керівництві країни вже змінилася. За його словами, США не розпочинали цю війну, але мають намір її завершити.

Водночас президент Дональд Трамп у своєму зверненні після ударів звернувся безпосередньо до іранського народу, заявивши про підтримку з боку Америки та закликавши скористатися моментом для змін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попередив, що операція не буде "одноразовою нічною акцією". За його словами, виконання поставлених завдань потребуватиме часу і може бути складним.

Ми очікуємо додаткових втрат і працюватимемо над тим, щоб їх мінімізувати

- зазначив генерал.

За інформацією Пентагону, після ударів США та Ізраїлю по цілях в Ірані загинули четверо американських військовослужбовців.

Таким чином, у Вашингтоні декларують обмежений характер військових цілей, але визнають, що конфлікт може затягнутися і матиме свою ціну.

Нагадаємо

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про припинення дипломатичних контактів зі США. Це рішення було оприлюднено після ракетних обстрілів іранських об'єктів.

Андрій Тимощенков

