Ворог атакував Запорізький район: поранені двоє дівчаток

Двоє дітей поранені внаслідлк ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни керованими авіабомбами ударили по Комишувасі.

Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Поранені двоє дівчаток - 9 та 15 років - розповів Федоров.

Він додав, що постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах, включаючи авіаудари, БПЛА та артилерію.

