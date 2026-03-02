$43.210.00
1 березня, 20:23 • 14566 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 23444 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 23777 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 31475 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 45979 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 60466 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67034 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76249 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78219 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74034 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Ворог атакував Запорізький район: поранені двоє дівчаток

Київ • УНН

 • 36 перегляди

росіяни керованими авіабомбами вдарили по Комишувасі, зруйновано будинок. Поранені дві дівчинки 9 та 15 років, їм надано медичну допомогу.

Ворог атакував Запорізький район: поранені двоє дівчаток

Двоє дітей поранені внаслідлк ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни керованими авіабомбами ударили по Комишувасі.

Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Поранені двоє дівчаток - 9 та 15 років

- розповів Федоров.

Він додав, що постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах, включаючи авіаудари, БПЛА та артилерію.

Війська рф завдали 643 удари по Запорізькій області - четверо загиблих25.02.26, 09:35 • 3949 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Іван Федоров