Війська рф завдали 643 удари по Запорізькій області - четверо загиблих

$43.260.03
50.970.04
ukenru
24 лютого, 18:45 • 12003 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 20688 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 17634 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 17579 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15520 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15003 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15475 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13647 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28637 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14304 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 8480 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 9050 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 10187 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 5146 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 7954 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28638 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 39346 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 57238 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 74679 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 77327 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Північна Корея
Іран
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 8632 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13044 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 15556 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 20613 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 29528 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

Війська рф завдали 643 удари по Запорізькій області - четверо загиблих

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Протягом доби окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення. Зафіксовано 12 авіаударів, 401 атака БПЛА, 7 обстрілів з РСЗВ та 223 артилерійські удари.

Війська рф завдали 643 удари по Запорізькій області - четверо загиблих
Фото:t.me/ivan_fedorov_zp

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Окупаційні війська здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.

Також російські загарбники застосували 401 БПЛА різної модифікації (переважно FPV). Ними вони атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне.

Крім того, росіяни завдали 7 обстрілів з РСЗВ по території Приморського та Лук’янівського. Ще 223 артилерійських удари було завдано по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.

Всього зафіксовано 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо

У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Село
Техніка
Війна в Україні
Запорізька область
Шахед-136
Україна
Запоріжжя