Війська рф завдали 643 удари по Запорізькій області - четверо загиблих
Київ • УНН
Протягом доби окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення. Зафіксовано 12 авіаударів, 401 атака БПЛА, 7 обстрілів з РСЗВ та 223 артилерійські удари.
Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Окупаційні війська здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.
Також російські загарбники застосували 401 БПЛА різної модифікації (переважно FPV). Ними вони атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне.
Крім того, росіяни завдали 7 обстрілів з РСЗВ по території Приморського та Лук’янівського. Ще 223 артилерійських удари було завдано по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.
Всього зафіксовано 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо
У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.