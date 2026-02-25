95 зі 115 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 115 дронами, з них 95 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 лютого (з 18:30 24 лютого) противник атакував 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях