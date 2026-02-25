95 из 115 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 115 дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 115 дронами, из них 95 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 февраля (с 18:30 24 февраля) противник атаковал 115 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, ВОТ Донецка, около 60 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
