Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за сутки 24 февраля: 1070 солдат и 886 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.26 составляют 1262490 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1262490 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 11701 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24091 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 37589 (+29)
- РСЗО ‒ 1655 (+1)
- средства ПВО ‒ 1305 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 146457 (+886)
- крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79971 (+145)
- специальная техника ‒ 4075 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
