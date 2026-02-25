Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки

$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 10389 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 16880 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 14728 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 14791 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 13595 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 14030 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14744 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13441 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 26326 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14100 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 6528 просмотра
СМИ: 13-летняя дочь Ким Чен Ына получила должность в ракетном управлении и уже отдает приказы24 февраля, 20:07 • 6306 просмотра
Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторженияVideo24 февраля, 20:20 • 6796 просмотра
россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса24 февраля, 20:49 • 6468 просмотра
Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве24 февраля, 21:07 • 6248 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 26326 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 37164 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 55190 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 72895 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 75647 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Борис Джонсон
Украина
Великобритания
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 6602 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 12072 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 14603 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 19692 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 28721 просмотра
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Золото
Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за сутки 24 февраля: 1070 солдат и 886 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.26 составляют 1262490 человек.

Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки

За сутки 24 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 886 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1262490 (+1070) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11701 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24091 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 37589 (+29)
          • РСЗО ‒ 1655 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1305 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 146457 (+886)
                    • крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79971 (+145)
                            • специальная техника ‒ 4075 (+1)

                              Данные уточняются.

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22297 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине