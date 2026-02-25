$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 10443 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 17015 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 14837 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 14892 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13642 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14055 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14762 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13449 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26382 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за добу 24 лютого: 1070 солдатів та 886 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 становлять 1262490 осіб.

Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу

За добу 24 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 886 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1262490 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11701 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 24091 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 37589 (+29)
          • РСЗВ ‒ 1655 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1305 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 146457 (+886)
                    • крилаті ракети ‒ 4347 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79971 (+145)
                            • спеціальна техніка ‒ 4075 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22297 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні