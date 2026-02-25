Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за добу 24 лютого: 1070 солдатів та 886 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 становлять 1262490 осіб.
За добу 24 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 886 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1262490 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11701 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 24091 (+5)
- артилерійських систем ‒ 37589 (+29)
- РСЗВ ‒ 1655 (+1)
- засоби ППО ‒ 1305 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 146457 (+886)
- крилаті ракети ‒ 4347 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79971 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 4075 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
