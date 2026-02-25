Войска рф нанесли 643 удара по Запорожской области - четверо погибших
Киев • УНН
В течение суток оккупанты атаковали 32 населенных пункта Запорожской области, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Зафиксировано 12 авиаударов, 401 атака БПЛА, 7 обстрелов из РСЗО и 223 артиллерийских удара.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак четыре человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Оккупационные войска совершили 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошино, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.
Также российские захватчики применили 401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Ими они атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврийское, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Загорное, Криничное, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.
Кроме того, россияне нанесли 7 обстрелов из РСЗО по территории Приморского и Лукьяновского. Еще 223 артиллерийских удара были нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.
Всего зафиксировано 218 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним
