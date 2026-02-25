$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12393 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 21541 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18280 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18214 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15908 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15267 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15664 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13696 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29160 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14355 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Войска рф нанесли 643 удара по Запорожской области - четверо погибших

Киев • УНН

 • 778 просмотра

В течение суток оккупанты атаковали 32 населенных пункта Запорожской области, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Зафиксировано 12 авиаударов, 401 атака БПЛА, 7 обстрелов из РСЗО и 223 артиллерийских удара.

Войска рф нанесли 643 удара по Запорожской области - четверо погибших
Фото:t.me/ivan_fedorov_zp

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак четыре человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Оккупационные войска совершили 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошино, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.

Также российские захватчики применили 401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Ими они атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврийское, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Загорное, Криничное, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.

Кроме того, россияне нанесли 7 обстрелов из РСЗО по территории Приморского и Лукьяновского. Еще 223 артиллерийских удара были нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.

Всего зафиксировано 218 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним

В ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину 115 дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Евгений Устименко

