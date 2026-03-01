Атака рф по Запорізькій області 1 березня - одна людина загинула, двоє поранені

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Впродовж доби окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області. Вони здійснили 11 авіаударів по Малокатеринівці, Біленькому, Зірниці, Новоукраїнці, Гуляйпільському, Чарівному, Гіркому, Долинці та Цвітковому.

Крім того, 519 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Новомиколаївку, Новогупалівку, Червонодніпровку, Грізне, Михайлівське, Біленьке, Володимирівське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Криничне, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Водночас було зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Гіркому та Косівцевому.

Ще зафіксовано 245 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Крім того, зафіксовано 80 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.