01:50 • 14386 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 24860 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 40676 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 48878 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 58309 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 46087 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 49717 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51144 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57013 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50520 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Атака рф по Запорізькій області 1 березня - одна людина загинула, двоє поранені

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах, включаючи авіаудари, БПЛА та артилерію.

Атака рф по Запорізькій області 1 березня - одна людина загинула, двоє поранені
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Впродовж доби окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області. Вони здійснили 11 авіаударів по Малокатеринівці, Біленькому, Зірниці, Новоукраїнці, Гуляйпільському, Чарівному, Гіркому, Долинці та Цвітковому.

Крім того, 519 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Новомиколаївку, Новогупалівку, Червонодніпровку, Грізне, Михайлівське, Біленьке, Володимирівське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Криничне, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Водночас було зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Гіркому та Косівцевому.

Ще зафіксовано 245 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Крім того, зафіксовано 80 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.

Євген Устименко

