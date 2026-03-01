Атака рф по Запорожской области 1 марта - один человек погиб, двое ранены

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 14620 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 25347 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 41106 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 49309 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 58656 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 46182 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 49769 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 51190 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 57057 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 50544 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
65%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов28 февраля, 21:05 • 8836 просмотра
Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28 февраля, 21:37 • 10268 просмотра
Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи28 февраля, 22:36 • 6834 просмотра
ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана28 февраля, 23:00 • 5952 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера04:37 • 12702 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 53505 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 57682 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 48826 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 52653 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 53519 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Масуд Пезешкиан
Камала Харрис
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 29093 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 28427 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 27698 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 27554 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29449 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Дипломатка
Шахед-136

Атака рф по Запорожской области 1 марта - один человек погиб, двое ранены

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.

Атака рф по Запорожской области 1 марта - один человек погиб, двое ранены
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

В течение суток оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам Запорожской области. Они совершили 11 авиаударов по Малокатериновке, Беленькому, Зорнице, Новоукраинке, Гуляйпольскому, Чаривному, Горькому, Долинке и Цветковому.

Кроме того, 519 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Новониколаевку, Новогупаловку, Червоноднепровку, Грозное, Михайловское, Беленькое, Владимировское, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровское, Криничное, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

В то же время было зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Лукьяновскому, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольскому, Горькому и Косовцевому.

Еще зафиксировано 245 артиллерийских ударов по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Криничному, Доброполью и Новому Запорожью.

Кроме того, зафиксировано 80 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним

За прошедшие сутки 28 февраля на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 80 авиационных ударов, применив 8613 дронов-камикадзе.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Недвижимость
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Малая Токмачка
Степнохирск
Гуляйполе