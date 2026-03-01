Атака рф по Запорожской области 1 марта - один человек погиб, двое ранены
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.
В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
В течение суток оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам Запорожской области. Они совершили 11 авиаударов по Малокатериновке, Беленькому, Зорнице, Новоукраинке, Гуляйпольскому, Чаривному, Горькому, Долинке и Цветковому.
Кроме того, 519 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Новониколаевку, Новогупаловку, Червоноднепровку, Грозное, Михайловское, Беленькое, Владимировское, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровское, Криничное, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.
В то же время было зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Лукьяновскому, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольскому, Горькому и Косовцевому.
Еще зафиксировано 245 артиллерийских ударов по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Криничному, Доброполью и Новому Запорожью.
Кроме того, зафиксировано 80 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним
За прошедшие сутки 28 февраля на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 80 авиационных ударов, применив 8613 дронов-камикадзе.