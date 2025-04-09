Степнохирск

россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения

Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.