Степнохирск

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28863 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43083 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48862 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55278 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67512 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56693 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55888 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119726 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81820 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226306 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87740 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20647 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17533 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16331 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17939 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87747 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119725 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226306 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403338 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395746 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10998 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16336 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17537 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20650 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75165 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Степнохирск

Новости по теме

россияне ударили дроном по гражданскому авто на Запорожье: двое погибших

В Васильевском районе Запорожской области оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара погибли двое мужчин 40 и 73 лет, которые ехали между поселками Степногорск и Приморское.

Война • 23 октября, 11:20 • 15112 просмотра

рф за сутки атаковала Запорожскую область почти 300 беспилотниками

Оккупанты совершили 401 атаку на 15 населенных пунктов Запорожской области. Использовано 299 БпЛА, 9 обстрелов РСЗО и 93 артобстрела, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.

Война • 17 августа, 06:33 • 32865 просмотра

Оккупанты нанесли 373 удара по Запорожью, есть раненые

Российские войска нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, ранив одного человека в Васильевском районе.

Общество • 14 июля, 04:33 • 40075 просмотра

Оккупанты нанесли 272 удара по Запорожью

Российские войска совершили 272 атаки на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество • 13 июля, 04:30 • 31550 просмотра

Вражеские силы 406 раз ударили по 12 населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 406 раз атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество • 12 июля, 04:36 • 24482 просмотра

Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель

За минувшие сутки оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, ранив одного мирного жителя.

Общество • 11 июля, 04:20 • 24915 просмотра

Оккупанты 341 раз ударили по Запорожью, ранены три человека

Три человека были ранены в результате 341 атаки российских войск на 11 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

Общество • 9 июля, 04:37 • 27522 просмотра

За сутки войска рф 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, включая обстрелы с воздуха, атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетно-артиллерийские удары, в результате чего было разрушено 6 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество • 6 июля, 04:22 • 29841 просмотра

Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество • 7 июня, 04:46 • 25045 просмотра

Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество • 29 мая, 04:18 • 24859 просмотра

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.

Общество • 24 мая, 04:43 • 23825 просмотра

Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области

Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество • 22 мая, 04:36 • 72029 просмотра

Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Война • 20 мая, 11:37 • 15285 просмотра

Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый

За сутки российские оккупанты 378 раз обстреляли Запорожскую область, ранив одного человека и повредив жилые дома в 8 населенных пунктах.

Общество • 20 мая, 04:16 • 40745 просмотра

459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.

Война • 19 мая, 07:09 • 62758 просмотра

рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.

Война • 17 мая, 12:15 • 13979 просмотра

Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки на Запорожье

Двое мужчин и женщина получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожской области, где за сутки оккупанты совершили 260 обстрелов 7 населенных пунктов.

Общество • 16 мая, 04:10 • 74027 просмотра

Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.

Война • 29 апреля, 04:28 • 24628 просмотра

На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

Российские войска 389 раз атаковали 8 населенных пунктов в Запорожской области 2 апреля, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество • 3 апреля, 05:15 • 101236 просмотра

На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.

Война • 12 марта, 06:42 • 25370 просмотра

россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек

Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.

Война • 2 марта, 14:23 • 29596 просмотра

Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Война • 26 февраля, 06:28 • 35394 просмотра

россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения

Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.

Война • 18 февраля, 09:00 • 33911 просмотра

Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек

За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Война • 14 февраля, 07:08 • 37310 просмотра

Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.

Война • 10 февраля, 06:36 • 33599 просмотра

Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.

Война • 9 февраля, 08:30 • 23172 просмотра

россияне за сутки почти 180 раз ударили по Запорожской области: погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.

Война • 7 февраля, 06:41 • 26910 просмотра

На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.

Война • 6 февраля, 06:38 • 28490 просмотра

Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара

Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.

Война • 4 февраля, 06:52 • 32158 просмотра

По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Война • 2 февраля, 06:49 • 30295 просмотра