Степнохирск

В Васильевском районе Запорожской области оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара погибли двое мужчин 40 и 73 лет, которые ехали между поселками Степногорск и Приморское.
Оккупанты совершили 401 атаку на 15 населенных пунктов Запорожской области. Использовано 299 БпЛА, 9 обстрелов РСЗО и 93 артобстрела, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.
Российские войска нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, ранив одного человека в Васильевском районе.
Российские войска совершили 272 атаки на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
За минувшие сутки российские войска 406 раз атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
За минувшие сутки оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, ранив одного мирного жителя.
Три человека были ранены в результате 341 атаки российских войск на 11 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.
За минувшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, включая обстрелы с воздуха, атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетно-артиллерийские удары, в результате чего было разрушено 6 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.
В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.
За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.
Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.
Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
За сутки российские оккупанты 378 раз обстреляли Запорожскую область, ранив одного человека и повредив жилые дома в 8 населенных пунктах.
Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.
россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.
Двое мужчин и женщина получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожской области, где за сутки оккупанты совершили 260 обстрелов 7 населенных пунктов.
Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.
Российские войска 389 раз атаковали 8 населенных пунктов в Запорожской области 2 апреля, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.
Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.
За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.
Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.
За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.
Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.
Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.
По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.
Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.
За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.