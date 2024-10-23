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В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
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В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

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"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
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"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

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Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
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Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
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УНН ищет редактора ленты новостей

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  137827 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили дроном по гражданскому авто на Запорожье: двое погибших

россияне ударили дроном по гражданскому авто на Запорожье: двое погибших

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23 октября 2024, 11:20  •  3269 просмотра

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В Васильевском районе Запорожской области оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара погибли двое мужчин 40 и 73 лет, которые ехали между поселками Степногорск и Приморское.

В Запорожской области российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль, погибли двое мужчин, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН

Две жизни оборвал вражеский удар по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области. Оккупанты попали дроном по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское. Погибли двое мужчин - 40 и 73 лет

- написал Федоров.

Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области23 октября 2024, 04:24 • 39434 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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