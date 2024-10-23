россияне ударили дроном по гражданскому авто на Запорожье: двое погибших
Киев • УНН
В Васильевском районе Запорожской области оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара погибли двое мужчин 40 и 73 лет, которые ехали между поселками Степногорск и Приморское.
В Запорожской области российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль, погибли двое мужчин, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Две жизни оборвал вражеский удар по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области. Оккупанты попали дроном по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское. Погибли двое мужчин - 40 и 73 лет
Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области23 октября 2024, 04:24 • 39434 просмотра