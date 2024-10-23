росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Запоріжжі: двоє загиблих
Київ • УНН
У Василівському районі Запорізької області окупанти атакували дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 40 та 73 років, які їхали між селищами Степногірськ та Приморське.
У Запорізькій області російські війська атакували дроном цивільний автомобіль, загинули двоє чоловіків, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Два життя обірвав ворожий удар по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області. Окупанти поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років
Війська рф завдали понад 400 ударів по Запорізькій області 23.10.24, 07:24 • 66111 переглядiв