Війська рф завдали понад 400 ударів по Запорізькій області
Київ • УНН
Окупанти атакували Запорізьку область авіацією, БпЛА, РСЗВ та артилерією. Зафіксовано 22 повідомлення про руйнування, але мирні жителі не постраждали.
Впродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
- Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.
- 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Левадне.
- 149 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
В ОВА також повідомили, що надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли - Міненерго21.10.24, 14:17 • 31571 перегляд