Останнім часом у соцмережах дедалі частіше з’являються ефектні фото й відео з катанням на ковзанах замерзлими високогірними озерами. У карпатському біосферному заповідну роз'яснили, чому цього робити не можна - смертельна небезпека криги не єдина причина, передає УНН.

Нещодавно до нас звернулися свідомі мандрівники із запитанням: чи не шкодить така активність найвисокогірнішому озеру України — Бребенескулу, адже прямого контакту з водою нібито немає? Ми вдячні за таку небайдужість і бажання розібратися! Пояснюємо офіційну позицію Карпатського біосферного заповідника: катання на ковзанах на озері Бребенескул та інших високогірних водоймах заповідника — заборонене і небезпечне - повідомили у заповіднику.

Ось чому це критично важливо:

• лід — це та сама озерна вода. Сталеві леза ковзанів зрізають верхній шар криги, залишаючи мікроскопічну металеву стружку та сліди засобів для догляду за взуттям. Навесні під час танення все це потрапляє безпосередньо у невелике безстічне озеро і накопичується на дні;

• гучний скрегіт лякає червонокнижних мешканців. В озері Бребенескул не водиться риба, проте там мешкають і частково зимують на дні рідкісні види, занесені до Червоної книги України — тритон карпатський та тритон альпійський. Через невелику глибину озера (близько 3 метрів) крига працює як резонатор: вібрації та шум від ковзанів тривожать тварин у стані зимового спокою, що може призвести до їх загибелі;

• міжнародний статус охорони. Озеро Бребенескул — гідрологічна пам’ятка природи та частина водно-болотного угіддя міжнародного значення ("Озірний-Бребенєскул"), яке охороняється Рамсарською конвенцією. На території заповідника діє правило: дозволено лише те, що прямо передбачено природоохоронним режимом і не шкодить природі;

• смертельна небезпека криги. Восени та на початку зими льодовий покрив на висоті 1800 метрів надзвичайно підступний і нерівномірний через сильні вітри, перепади температур та підводні джерела. Провал під кригу в суворих умовах високогір’я, далеко від рятувальних служб, несе пряму загрозу життю.

Друзі, давайте берегти крихку красу Українських Карпат разом! Високогірні озера створені для того, щоб милуватися ними з берега, залишаючи після себе лише сліди на маркованих стежках - резюмували у заповіднику.

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