В последнее время в соцсетях всё чаще появляются эффектные фото и видео с катанием на коньках по замёрзшим высокогорным озёрам. В Карпатском биосферном заповеднике объяснили, почему этого делать нельзя — смертельная опасность льда не единственная причина, передаёт УНН.

Недавно к нам обратились сознательные путешественники с вопросом: не вредит ли такая активность самому высокогорному озеру Украины — Бребенескулу, ведь прямого контакта с водой якобы нет? Мы благодарны за такую неравнодушность и желание разобраться! Объясняем официальную позицию Карпатского биосферного заповедника: катание на коньках на озере Бребенескул и других высокогорных водоёмах заповедника — запрещено и опасно — сообщили в заповеднике.

Вот почему это критически важно:

• лёд — это та же озёрная вода. Стальные лезвия коньков срезают верхний слой льда, оставляя микроскопическую металлическую стружку и следы средств по уходу за обувью. Весной во время таяния всё это попадает непосредственно в небольшое бессточное озеро и накапливается на дне;

• громкий скрежет пугает краснокнижных обитателей. В озере Бребенескул не водится рыба, однако там обитают и частично зимуют на дне редкие виды, занесённые в Красную книгу Украины, — карпатский тритон и альпийский тритон. Из-за небольшой глубины озера (около 3 метров) лёд работает как резонатор: вибрации и шум от коньков тревожат животных, находящихся в состоянии зимнего покоя, что может привести к их гибели;

• международный статус охраны. Озеро Бребенескул — гидрологический памятник природы и часть водно-болотного угодья международного значения ("Озирный-Бребенескул"), которое охраняется Рамсарской конвенцией. На территории заповедника действует правило: разрешено только то, что прямо предусмотрено природоохранным режимом и не вредит природе;

• смертельная опасность льда. Осенью и в начале зимы ледяной покров на высоте 1800 метров чрезвычайно коварен и неоднороден из-за сильных ветров, перепадов температур и подводных источников. Провал под лёд в суровых условиях высокогорья, далеко от спасательных служб, несёт прямую угрозу жизни.

Друзья, давайте вместе беречь хрупкую красоту Украинских Карпат! Высокогорные озёра созданы для того, чтобы любоваться ими с берега, оставляя после себя лишь следы на маркированных тропах — резюмировали в заповеднике.

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