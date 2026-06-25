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В Украине усиливают контроль за недопущением джиппинга в природных зонах

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Госэкоинспекция и администрации нацпарков будут проводить усиленные рейды. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

В Украине усиливают контроль за недопущением джиппинга в природных зонах

В Украине усиливают контроль за джиппингом в природоохранных зонах: Госэкоинспекция и администрации нацпарков будут проводить рейды и проверять все сообщения о нарушениях, в том числе в социальных сетях. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Почему джиппинг на природоохранных территориях – это проблема

Джиппинг в природных зонах, особенно в горах и у водоемов, для кого-то может выглядеть как "активный отдых", однако это уничтожение экосистемы и наносит реальный вред окружающей среде:

  • разрушает почву и растительный покров;
    • вызывает заиливание и загрязнение водоемов;
      • ускоряет эрозию склонов в горах;
        • нарушает места обитания животных;
          • повреждает редкие и уязвимые экосистемы.

            Особенно уязвимы высокогорные территории, болота и озера.

            Нарушителей в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины" ожидает:

            • дисциплинарная;
              • административная;
                • гражданская;
                  • или уголовная ответственность.

                    Даже разовый заезд техники может восстанавливаться природой десятки лет. В заповедных зонах это часто необратимые изменения.

                    Джиппинг на природоохранных территориях – это нарушение закона и прямой риск для уникальных экосистем Украины

                    - резюмировали в Минэнерго.

                    Кабмин предлагает ужесточить ответственность за экологические правонарушения16.06.26, 16:34 • 3487 просмотров

                    Ольга Розгон

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