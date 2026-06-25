В Украине усиливают контроль за недопущением джиппинга в природных зонах
Киев • УНН
Госэкоинспекция и администрации нацпарков будут проводить усиленные рейды. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
В Украине усиливают контроль за джиппингом в природоохранных зонах: Госэкоинспекция и администрации нацпарков будут проводить рейды и проверять все сообщения о нарушениях, в том числе в социальных сетях. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.
Почему джиппинг на природоохранных территориях – это проблема
Джиппинг в природных зонах, особенно в горах и у водоемов, для кого-то может выглядеть как "активный отдых", однако это уничтожение экосистемы и наносит реальный вред окружающей среде:
- разрушает почву и растительный покров;
- вызывает заиливание и загрязнение водоемов;
- ускоряет эрозию склонов в горах;
- нарушает места обитания животных;
- повреждает редкие и уязвимые экосистемы.
Особенно уязвимы высокогорные территории, болота и озера.
Нарушителей в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины" ожидает:
- дисциплинарная;
- административная;
- гражданская;
- или уголовная ответственность.
Даже разовый заезд техники может восстанавливаться природой десятки лет. В заповедных зонах это часто необратимые изменения.
Джиппинг на природоохранных территориях – это нарушение закона и прямой риск для уникальных экосистем Украины
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за экологические правонарушения16.06.26, 16:34 • 3487 просмотров