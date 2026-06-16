Кабмин предлагает ужесточить ответственность за экологические правонарушения

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий существенное увеличение размеров штрафов за загрязнение земель, воздуха, воды и моря. За отдельные виды преступлений будет предусматриваться лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №15327.

Детали

Согласно законопроекту, предлагается установить, что нарушение порядка осуществления оценки воздействия на окружающую среду, требований экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений, передвижных средств и других объектов, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, будет наказываться штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также может применяться лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То есть штраф за такое нарушение предлагается установить от 17 тыс. до 51 тыс. гривен. Сейчас за такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили существенный вред, предлагается установить штраф от 102 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы на срок от четырех до семи лет с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если такие действия повлекли гибель людей, чрезвычайную экологическую ситуацию или другие тяжкие последствия, правительство предлагает наказывать виновных лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В документе указано, что существенным вредом считается ущерб, который в сто или более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В то же время для расчета убытков НМДГ составляет не 17 гривен, а привязывается к налоговой социальной льготе, которая равна 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января текущего года.

Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн, то для квалификации правонарушений один НМДГ равен 1 514 грн.

Таким образом, существенным вредом будут считаться убытки на сумму от 151 401 гривны и более.

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Также Кабмин предлагает установить ответственность за уклонение от проведения или ненадлежащее проведение на загрязненной территории дезактивационных или других восстановительных мероприятий по ликвидации или устранению последствий экологического загрязнения лицом, на которое возложена такая обязанность.

За такое нарушение предлагается установить штраф от 17 тыс. до 68 тыс. гривен или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За повторные действия или совершение правонарушения по предварительному сговору группой лиц будет предусматриваться штраф от 102 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Порча, загрязнение и/или засорение земель, в том числе отходами, загрязняющими веществами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, если это создало опасность для людей или окружающей среды, будет предусматривать штраф от 17 тыс. до 68 тыс. гривен или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

За нарушение правил охраны вод (водных объектов), повлекшее загрязнение или засорение поверхностных или подземных вод и водоносных горизонтов, источников питьевых, лечебных вод или изменение их природных свойств, или истощение водных источников, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, предлагается установить штраф в размере от 34 тыс. гривен до 85 тыс. гривен или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Также будет предусматриваться лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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