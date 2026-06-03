Кабмин внес в Раду законопроект о новых психотропных веществах
Киев • УНН
Кабмин внес законопроект о создании системы раннего оповещения о новых психотропах. Минздрав получит полномочия разрабатывать правила контроля веществ.
Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 15287 о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
Данный законопроект расширяет полномочия Министерства здравоохранения Украины: ведомство должно разработать правила для системы раннего оповещения о появлении новых психоактивных веществ, а также представить эту инструкцию на утверждение правительству Украины.
Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук отметил: данный законопроект должен дополнить Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" от 15 февраля 1995 года (с изменениями и дополнениями) терминами "новое психоактивное вещество" и "система раннего оповещения о новых психоактивных веществах".
Напомним
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили столичного правоохранителя, который, по данным следствия, занимался перевозкой крупных партий психотропных веществ для последующего сбыта.