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Кабмин внес в Раду законопроект о новых психотропных веществах

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Кабмин внес законопроект о создании системы раннего оповещения о новых психотропах. Минздрав получит полномочия разрабатывать правила контроля веществ.

Кабмин внес в Раду законопроект о новых психотропных веществах

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 15287 о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Данный законопроект расширяет полномочия Министерства здравоохранения Украины: ведомство должно разработать правила для системы раннего оповещения о появлении новых психоактивных веществ, а также представить эту инструкцию на утверждение правительству Украины.

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук отметил: данный законопроект должен дополнить Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" от 15 февраля 1995 года (с изменениями и дополнениями) терминами "новое психоактивное вещество" и "система раннего оповещения о новых психоактивных веществах".

Напомним

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили столичного правоохранителя, который, по данным следствия, занимался перевозкой крупных партий психотропных веществ для последующего сбыта.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаЗдоровье
Законы
Министерство здравоохранения Украины
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина