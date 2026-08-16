$44.7051.55
ukenru
00:21 • 7132 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения
23:46 • 10095 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия
15 августа, 16:37 • 32716 просмотра
Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 60286 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 12:05 • 43330 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
15 августа, 10:55 • 41143 просмотра
Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT
15 августа, 10:00 • 37073 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
15 августа, 09:31 • 50471 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
15 августа, 08:52 • 23911 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
15 августа, 07:20 • 46947 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.6м/с
62%
749мм
Популярные новости
В Турции обломки беспилотника упали в саду на побережье Чёрного моря, а местный житель нашёл часть ракетыVideo15 августа, 16:50 • 16901 просмотра
В Польше изменится система учета штрафов для водителей: что это означает для украинцев15 августа, 17:04 • 6230 просмотра
Остановка закупок вооружения для фронта: процесс разблокирован, но риски остаются 15 августа, 17:26 • 5170 просмотра
Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран, но не хотят этого делатьVideo15 августа, 17:44 • 3496 просмотра
В России раскритиковали возможную передачу Украине оружия из Турции — МИД РФ обратился к Вашингтону и Анкаре 15 августа, 17:59 • 9514 просмотра
публикации
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 60282 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 50471 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 46947 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 51507 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 55078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Иван Федоров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 34901 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 72361 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 68152 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 85198 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 78954 просмотра
Актуальное
Boeing AH-64 Apache
Хранитель
ATACMS
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"

Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения

Киев • УНН

 • 7134 просмотра

В ночь на 16 августа Киев подвергся воздушной атаке. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.

Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения

Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 2:47 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистических ракет для Киева с севера.

Вскоре в столице прогремело несколько мощных взрывов.

Взрывы в столице. Киев под атакой баллистических ракет. Находитесь в укрытиях!

- призвал городской голова Виталий Кличко.

Позже в КГВА сообщили, что в Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.

Напомним

8 августа в результате ночной атаки на Киев и область погибли 3 человека, включая ребенка 2022 года рождения, еще 7 получили ранения.

В Киеве в результате атаки дронов поврежден вход в медучреждение — мэр12.08.26, 15:20 • 3575 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко
Киев