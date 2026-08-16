Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения
Киев • УНН
В ночь на 16 августа Киев подвергся воздушной атаке. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.
Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. Об этом сообщает УНН.
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В 2:47 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистических ракет для Киева с севера.
Вскоре в столице прогремело несколько мощных взрывов.
Взрывы в столице. Киев под атакой баллистических ракет. Находитесь в укрытиях!
Позже в КГВА сообщили, что в Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.
Напомним
8 августа в результате ночной атаки на Киев и область погибли 3 человека, включая ребенка 2022 года рождения, еще 7 получили ранения.
В Киеве в результате атаки дронов поврежден вход в медучреждение — мэр12.08.26, 15:20 • 3575 просмотров