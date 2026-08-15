Остановка закупок вооружения для фронта: процесс разблокирован, но риски остаются

Процесс закупки вооружений отечественного производства, который фактически был заморожен из-за невозможности проведения тендеров, сдвинулся с места. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федорко, пишет УНН.

По его словам, в Минобороны состоялась встреча, на которой обсуждалась проблема.

"Подавляющее большинство ТТХ, которых рынок ждал месяцами, согласно информации, озвученной на встрече, было согласовано буквально вчера вечером и сегодня утром и передано дальше для запуска закупок. Часть контрактов, которые долгое время ожидали подписания, тоже вдруг сдвинулась с места", — сообщил Федорко.

Напомним, что суть проблемы заключалась в том, что процедуры конкурентных закупок не были запущены по подавляющему большинству закупочной номенклатуры вооружений отечественного производства. Как заявили в УСО, причина заключалась в том, что недавно созданные при Минобороны центры компетенций не сформировали соответствующие тактико-технические характеристики, необходимые для старта тендеров. Соответственно, Агентство оборонных закупок не могло запустить процесс закупок. По оценкам рынка, это привело бы к прерыванию поставок вооружений на фронт.

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Как сообщил Федорко, несмотря на решение некоторых вопросов, ситуация все еще остается непростой.

"Как нам объяснили, центры компетенций сами не разрабатывают тактико-технические характеристики. Это совместная структура Генерального штаба и Министерства обороны, которая должна собирать и агрегировать информацию о применении вооружения, извлеченные уроки, данные о технике и реальные потребности войск. На основе этих данных Генеральный штаб разрабатывает ТТХ, далее они проходят через Министерство обороны и передаются Агентству оборонных закупок.

Проблема в том, что между всеми этими звеньями длительное время не было нормальной синхронизации. Часть решений тормозили разногласия между Генеральным штабом и Министерством обороны, о которых мы все знаем. Почти все центры компетенций сейчас формально созданы, но в них критически не хватает людей. Из-за кадровых изменений затягиваются назначения, согласование документов и запуск процессов. При оптимистичном сценарии ощутимое движение должно начаться до конца месяца", — сообщил Федорко.

По его словам, большинство сформированных ТТХ уже поступили в Министерство обороны, и их передали в АОЗ.

"Надеюсь, на этот раз путь от "передали" до "получили" не займет еще несколько недель", — добавил он.

По его словам, чтобы не останавливать заключение контрактов, Министерство сейчас ищет резервы, перераспределяет доступный ресурс и направляет часть средств на прямые закупки там, где это возможно. Часть контрактов уже подписана или находится на финальном этапе согласования.

"Это необходимое временное решение. Во время активной войны нельзя сначала остановить старый механизм, а затем месяцами запускать новый", — подчеркнул Федорко.

Также он сообщил, что до конца месяца в Министерстве пообещали запустить электронную систему взаимодействия между рынком, АОЗ и Министерством обороны.

"Производитель должен видеть, на каком этапе находятся его заявка, тендер, контракт или документы", — объяснил Федорко.

Но главной проблемой остается финансирование.

"Первое и главное: финансовая ситуация действительно сложная. Значительная часть закупок зависит от европейских средств, которые поступают не так равномерно и не по тому графику, которого требует заключение контрактов. Внутренний ресурс Украины ограничен и не покрывает всю потребность Сил обороны", — сообщил он.

По его словам, власти ищут источники финансирования, но риски остаются.

Также, по словам исполнительного директора УСО, производители вооружений не выступают против тендерной процедуры закупок, но во время войны модель должна учитывать требование времени.

"Проведение процедуры, подписание контракта, авансирование, закупка комплектующих, производство, испытания и поставка сложной продукции в совокупности могут длиться от трех до шести месяцев.

Уже есть случаи, когда производители не участвовали в объявленных тендерах не потому, что не хотели конкурировать. Предложенные сроки просто не позволяли закупить комплектующие, изготовить продукцию и поставить её до конца года. Участие в такой процедуре означало почти гарантированные штрафные санкции", — объяснил он.

Отдельная проблема, по его словам, — условия контрактов, согласно которым за одно нарушение одновременно могут применяться несколько санкций. Этот вопрос сегодня окончательно не решили.

"В начале этого года мы уже получили почти пятимесячную паузу в заключении контрактов на наземные роботизированные комплексы. Этот провал нельзя повторить зимой 27-го. Производитель не может месяцами содержать команду, оборудование и производственную линию без заказов, а затем за один день возобновить серийное производство", — подчеркнул он.

По словам Федирка, сейчас нет оснований считать, что системные риски устранены.

"План заключения контрактов обеспечен финансированием лишь частично. ТТХ начали передавать, но с задержкой на месяцы. Центры компетенций созданы, но укомплектованы не полностью. Электронную систему пока лишь обещают запустить. А производителям и фронту нужен результат", — подчеркнул он.

По словам Федирка, сейчас не важны конкретные персоналии — важно, чтобы система работала независимо от них.