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Зупинка закупівель озброєння для фронту: процес розблоковано, але ризики залишаються

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Процес закупівель вітчизняного озброєння зрушив з місця після погодження більшості ТТХ. Однак фінансування залишається частковим, а системні ризики не знято.

Зупинка закупівель озброєння для фронту: процес розблоковано, але ризики залишаються

Процес закупівлі озброєння вітчизняного виробництва, який був фактично заморожений через неможливість проведення тендерів, зрушив з місця. Про це йдеться у заяві виконавчого директора Української Ради зброярів Ігоря Федірка, пише УНН

За його словами, у Міноборони відбулася  зустріч на якій обговорювалася проблема. 

"Переважна більшість ТТХ, яких ринок чекав місяцями, за інформацією, озвученою на зустрічі, була погоджена буквально вчора ввечері та сьогодні вранці й передана далі для запуску закупівель. Частина контрактів, які тривалий час чекали на підписання, теж раптом зрушила з місця", - повідомив Федірко. 

Нагадаємо, що суть проблеми полягала у тому, що процедури конкурентних закупівель не були запущені за переважною більшістю закупівельної номенклатури озброєння вітчизняного виробництва. Як заявили в УРЗ, причина полягала в тому, що новостворені при Міноборони центри компетенції не сформували відповідні тактико-технічні характеристики необхідні для старту тендерів. Відповідно Агенція оборонних закупівель не могла запустити процес закупівель. За оцінками ринку, це б привело до переривання постачання озброєння на фронт. 

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Як повідомив Федірко, попри розв'язання деяких питань, ситуація все ще залишається непростою. 

"Як нам пояснили, центри компетенцій самі не розробляють тактико-технічні характеристики. Це спільна конструкція Генерального штабу та Міністерства оборони, яка має збирати й агрегувати інформацію про застосування озброєння, lessons learned, дані про техніку та реальні потреби війська. На основі цих даних Генеральний штаб розробляє ТТХ, далі вони проходять через Міністерство оборони й передаються Агенції оборонних закупівель.

Проблема в тому, що між усіма цими ланками тривалий час не було нормальної синхронізації. Частину рішень гальмували непорозуміння між Генеральним штабом і Міністерством оборони, про які ми всі знаємо. Майже всі центри компетенцій зараз формально створені, але в них критично не вистачає людей. Через кадрові зміни затягуються призначення, погодження документів і запуск процесів. За оптимістичним сценарієм відчутний рух має початися до кінця місяця", - повідомив Федірко. 

За його словами, більшість сформованих ТТХ вже надійшли до Міністерства оборони і їх передали в АОЗ. 

"Сподіваюся, цього разу шлях від "передали" до "отримали" не триватиме ще кілька тижнів", - додав він. 

За його словами, щоб не зупиняти контрактацію, Міністерство зараз шукає резерви, перерозподіляє доступний ресурс і спрямовує частину коштів на прямі закупівлі там, де це можливо. Частина контрактів уже підписана або перебуває на фінальному етапі погодження.

"Це необхідне тимчасове рішення. Під час активної війни не можна спочатку зупинити старий механізм, а потім місяцями запускати новий", - наголосив Федірко. 

Також він повідомив, що до кінця місяця в Міністерстві пообіцяли запустити електронну систему взаємодії між ринком, АОЗ і Міністерством оборони. 

"Виробник має бачити, на якому етапі перебувають його заявка, тендер, контракт або документи", - пояснив Федірко. 

Але головною проблемою залишається фінансування. 

"Перше й головне: фінансова ситуація справді складна. Значна частина закупівель залежить від європейських коштів, які надходять не так рівномірно і не за тим графіком, якого потребує контрактація. Внутрішній ресурс України обмежений і не покриває всієї потреби Сил оборони", - повідомив він. 

За його словами, влада шукає джерела фінансування, але ризики залишаються. 

Також за словами виконавчого директора УРЗ, виробники озброєння не виступають проти тендерної процедури закупівель, але під час війни модель має враховувати вимогу часу. 

"Проведення процедури, підписання контракту, авансування, закупівля комплектуючих, виробництво, випробування й постачання складної продукції разом можуть тривати від трьох до шести місяців.

Уже є випадки, коли виробники не виходили на оголошені тендери не тому, що не хотіли конкурувати. Запропоновані строки просто не давали змоги закупити комплектуючі, виготовити продукцію та поставити її до кінця року. Участь у такій процедурі означала майже гарантовані штрафні санкції", - пояснив він. 

Окрема проблема, за його словами, умови контрактів, за якими за одне порушення можуть одночасно застосовуватися кілька санкцій. Це питання сьогодні остаточно не вирішили.

"На початку цього року ми вже отримали майже п’ятимісячну паузу в контрактації наземних роботизованих комплексів. Цей провал не можна повторити взимку 27-го. Виробник не може місяцями утримувати команду, обладнання та виробничу лінію без замовлень, а потім за один день відновити серійне виробництво", - наголосив він. 

За словами Федірка, наразі немає підстав вважати, що системні ризики знято. 

"План контрактації забезпечений фінансуванням лише частково. ТТХ почали передавати, але із запізненням на місяці. Центри компетенцій створені, але недоукомплектовані. Електронну систему лише обіцяють запустити. А виробникам і фронту потрібен результат", - наголосив він. 

За словами Федірка, наразі не важливі конкретні персоналії - важливо, щоб система працювала незалежно від них. 

Юлія Мельник

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