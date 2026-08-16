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Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия

Киев • УНН

 • 3112 просмотра

В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.

Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия

Враг в ночь на воскресенье, 16 августа, совершил комбинированную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

Подробности

Впоследствии он рассказал, что россияне атаковали два промышленных предприятия.

Проводим аварийно-спасательную операцию и тушение пожара

- написал Вилкул.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что враг атаковал промышленные объекты, начался пожар.

"На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Ганжа.

Напомним

15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области и атаковали Кропивницкий, в результате чего в Кривом Роге был ранен мужчина, а часть города осталась без электричества.

Под Кривым Рогом российская ракета уничтожила дом многодетной семьи, погибли шесть человек30.07.26, 05:46 • 23156 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Пожары
Война в Украине
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог