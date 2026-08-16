Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия
Киев • УНН
В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.
Враг в ночь на воскресенье, 16 августа, совершил комбинированную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.
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Впоследствии он рассказал, что россияне атаковали два промышленных предприятия.
Проводим аварийно-спасательную операцию и тушение пожара
В свою очередь начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что враг атаковал промышленные объекты, начался пожар.
"На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Ганжа.
Напомним
15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области и атаковали Кропивницкий, в результате чего в Кривом Роге был ранен мужчина, а часть города осталась без электричества.
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