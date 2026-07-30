Под Кривым Рогом российская ракета уничтожила дом многодетной семьи, погибли шесть человек

В Криворожском районе российский ракетный удар разрушил частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. В результате атаки погибли шесть человек, среди них двое детей, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.

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По его словам, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М". Жертвами атаки стали две девочки в возрасте 5 и 12 лет и четверо взрослых.

В селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты Искандер-М, выпущенной из Воронежа, по частному дому, где жила многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых. Еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей - мальчики 6 и 15 лет - написал Вилкул в своем Телеграм-канале.

Спасатели продолжают разбирать завалы

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы разрушенного дома, так как под обломками могут оставаться люди.

Местные СМИ сообщают, что от дома после удара остались лишь руины. Также, по их информации, удар мог быть нанесен ракетой "Циркон", однако официального подтверждения этому пока нет.

Александр Вилкул подчеркнул, что количество погибших может возрасти, так как поисковые работы еще продолжаются.

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