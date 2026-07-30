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Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 46180 просмотра

Во Львове в результате российской ракетной атаки возникли пожары в жилых домах на улицах Патона и Выговского. Под завалами одного из домов могут находиться люди, продолжается спасательная операция.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди

Во Львове в результате российской ракетной атаки возникли пожары в жилых домах, продолжается спасательная операция. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, возгорания произошли в жилых домах на улицах Патона и Выговского.

Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы

– сообщил Садовый.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич отметил, что под завалами одного из домов могут находиться люди.

Перед этим во Львове прогремела серия взрывов. Предварительно сообщается о повреждении жилых домов. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ракеты и беспилотники пролетели через всю Украину

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину, применив крылатые ракеты и ударные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, основная часть крылатых ракет пролетела через центральные области страны в направлении западных регионов.

Наибольшему удару подвергся Львов, куда направлялись несколько групп крылатых ракет. Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Основная масса крылатых ракет пролетела через всю Украину на запад, во Львове прогремели взрывы30.07.26, 04:51 • 34050 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Андрей Садовый
Украина
Львов