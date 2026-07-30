Основная масса крылатых ракет пролетела через всю Украину на запад, во Львове прогремели взрывы

Российские войска в ночь на 30 июля осуществили несколько волн пусков крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Основная часть ракет пролетела через территорию Украины в западном направлении, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, после пусков ракеты заходили через Сумскую область, далее двигались через Полтавскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Ровенскую области в направлении западных регионов страны.

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В Воздушных силах также сообщали о пусках крылатых ракет «Калибр» из района Новороссийска, а также о движении ударных беспилотников и применении управляемых авиабомб по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областям.

Ракеты достигли западных областей Украины

После прохождения центральной части страны Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в направлении Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областей.

В частности, военные предупреждали о ракетах, направлявшихся на Львовщину из Тернопольской области, а затем дважды сообщили о непосредственном движении крылатых ракет на Львов. Также фиксировалось движение ракет в направлении Бурштына, Владимира, Устилуга и Ивано-Франковска.

По сообщениям местных СМИ и мониторинговых каналов, во Львове во время ракетной атаки прогремели взрывы. Информация о возможных последствиях ударов уточняется.

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