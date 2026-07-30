Польша подняла истребители из-за массированной ракетной атаки России по Украине

Польша подняла в воздух истребители и привела силы противовоздушной обороны в повышенную готовность на фоне массированной ракетной атаки России по территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, пишет УНН.

Детали

В польском командовании отметили, что решение приняли из-за активности российской дальней авиации, которая наносит удары по Украине.

В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, началось функционирование военной авиации в польском воздушном пространстве – говорится в сообщении.

К дежурству привлекли истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения

По информации командования, в соответствии с действующими процедурами были задействованы все необходимые силы и средства. В воздух подняли истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные подразделения противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние полной готовности.

В Польше подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в приграничных с Украиной районах.

В то же время ряд мониторинговых каналов сообщает о возможном вхождении отдельных российских крылатых ракет в воздушное пространство Польши. Официального подтверждения этой информации от польских властей или военных пока нет.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что продолжает следить за развитием ситуации, а все задействованные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.

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