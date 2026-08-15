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росіяни атакували Кривий Ріг і Кропивницький, є поранений та перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 234 перегляди

15 серпня російські війська завдали ударів по Кривому Рогу та Кропивницькому. У Кривому Розі поранено чоловіка, частина міста без електрики.

росіяни атакували Кривий Ріг і Кропивницький, є поранений та перебої зі світлом

15 серпня російські війська завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області та атакували Кропивницький, унаслідок чого в Кривому Розі поранено чоловіка, а частина міста залишилася без електрики. Про наслідки атаки на Кривий Ріг повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

За словами Ганжі, після ворожого удару у Кривому Розі виникла пожежа. Поранень дістав чоловік.

Одна людина поранена. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюються

- повідомив начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, російські війська атакують Кропивницький. За попередньою інформацією, противник застосував близько 8 ракет різних типів.

У Кривому Розі через російську атаку частина міста залишилася без електропостачання. Інформація про наслідки ударів та масштаби пошкоджень уточнюється.

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Степан Гафтко

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