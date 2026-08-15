росіяни атакували Кривий Ріг і Кропивницький, є поранений та перебої зі світлом
Київ • УНН
15 серпня російські війська завдали ударів по Кривому Рогу та Кропивницькому. У Кривому Розі поранено чоловіка, частина міста без електрики.
15 серпня російські війська завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області та атакували Кропивницький, унаслідок чого в Кривому Розі поранено чоловіка, а частина міста залишилася без електрики. Про наслідки атаки на Кривий Ріг повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
Деталі
За словами Ганжі, після ворожого удару у Кривому Розі виникла пожежа. Поранень дістав чоловік.
Одна людина поранена. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюються
Крім того, російські війська атакують Кропивницький. За попередньою інформацією, противник застосував близько 8 ракет різних типів.
У Кривому Розі через російську атаку частина міста залишилася без електропостачання. Інформація про наслідки ударів та масштаби пошкоджень уточнюється.
Внаслідок удару дроном по Запорізькому району загинула одна людина - ДСНС 15.08.26, 15:20 • 308 переглядiв