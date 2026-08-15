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Внаслідок удару дроном по Запорізькому району загинула одна людина - ДСНС

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Внаслідок атаки дрона на сільгосптехніку в Запорізькому районі загинув 32-річний чоловік, ще один травмований. В полі горіли комбайн, автомобіль та пшениця.

Внаслідок удару дроном по Запорізькому району загинула одна людина - ДСНС

Внаслідок удару по сільськогосподарській техніці під час збору врожаю у Запорізькому районі загинув чоловік, ще один отримав травми. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН

Деталі 

Вдень, 15 серпня, ворожі війська атакували дроном сільськогосподарську техніку під час збору врожаю. За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік, а ще один чоловік отримав травми. Йому надається уся необхідна медична допомога

- йдеться у повідомленні. 

Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.

Нагадаємо 

Російські війська вранці атакували аграріїв у двох областях на півдні України - Запорізькій та Миколаївській.

росіяни в ніч на суботу, 15 серпня, атакували Запоріжжя безпілотниками. 

Павло Башинський

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