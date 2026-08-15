Внаслідок удару дроном по Запорізькому району загинула одна людина - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок атаки дрона на сільгосптехніку в Запорізькому районі загинув 32-річний чоловік, ще один травмований. В полі горіли комбайн, автомобіль та пшениця.
Внаслідок удару по сільськогосподарській техніці під час збору врожаю у Запорізькому районі загинув чоловік, ще один отримав травми. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Вдень, 15 серпня, ворожі війська атакували дроном сільськогосподарську техніку під час збору врожаю. За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік, а ще один чоловік отримав травми. Йому надається уся необхідна медична допомога
Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.
Нагадаємо
Російські війська вранці атакували аграріїв у двох областях на півдні України - Запорізькій та Миколаївській.
росіяни в ніч на суботу, 15 серпня, атакували Запоріжжя безпілотниками.