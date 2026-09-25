Ворог атакував безпілотником офісну будівлю в Києві: на парковці виявили трьох загиблих, ще 7 людей постраждали
Київ • УНН
У Соломʼянському районі дрон влучив в офісну будівлю, пошкодивши фасад і вікна. На парковці загинули троє людей, ще семеро постраждали.
Армія рф продовжує атакувати Київ, під ударом опинилась офісна будівля, на парковці виявили трьох загиблих, ще сім людей постраждали. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі
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За попередньою інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали.
Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюватиметься, резюмував Кличко.
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