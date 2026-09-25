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Атака рф дронами на Київ залишила вже 20 постраждалих - що відомо наразі

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

У Києві через атаку дронів рф постраждали 20 людей, загинув 14-річний хлопець. Пошкоджено будинки, установи, магазини та авто.

Атака рф дронами на Київ залишила вже 20 постраждалих - що відомо наразі

Кількість постраждалих людей внаслідок нових атак рф на Київ від ранку 25 вересня збільшилася до 20. Про це УНН пише з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка.

До 20 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці

- написав Кличко у соцмережах.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 у Києві внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок у Печерському районі загинув 14-річний хлопець – мешканець однієї з квартир будинку. Пошкоджено 30 квартир та автомобілі, припарковані під будинком.

Наслідки атаки рф у Печерському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

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Київ з ночі під атакою рф дронами. За даними поліції Києва, у місті пошкоджено багатоповерхівки, бізнес-центр, торговий центр, медичний центр, адміністративну та нежитлову будівлі, а також автомобілі. Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах столиці:

  • у Печерському районі ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів. Загинув 14-річний хлопчик. Ще щонайменше восьмеро мешканців отримали поранення, серед них – 9-річна дитина. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено ще три будинки та автомобіль;
    • у Солом’янському районі уламками БпЛА пошкоджено будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець – охоронець ТЦ;
      • у Шевченківському районі безпілотник влучив в адміністративну будівлю, внаслідок чого поранення отримали щонайменше шестеро людей. Зокрема, пошкоджено медичний центр, нежитлову будівлю та припарковані автомобілі;
        • у Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю.

          У Києві внаслідок удару рф пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя, є постраждалі25.09.26, 12:41 • 3228 переглядiв

          Влучання у Шевченківському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

          Юлія Шрамко

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