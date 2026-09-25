кремль розгорнув медійну кампанію до річниці фейкових референдумів на ТОТ України - ЦПД

На тимчасово окупованих територіях України кремлівська пропаганда розгорнула масштабну медійну кампанію до річниці проведення фейкових "референдумів". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що подібний медійний шум спрямований на те, щоб витіснити з пам’яті суспільства реальну ціну приходу "русского міра".

У святкових сюжетах пропагандисти чомусь не згадують про цілі міста, стерті з лиця землі російськими бомбардуваннями, про тисячі вбитих людей і зламаних російською агресією доль - вказують у ЦПД.

Там додають, що росія принесла на українську землю лише смерть, руйнування та гуманітарний колапс, а брехлива пропаганда не може приховати воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо

МЗС України заявило, що російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях є незаконними й не створюють жодних правових підстав для поширення російської юрисдикції на українські території.

путін остаточно перетворив вибори до держдуми на "референдум за війну" - ЦПД