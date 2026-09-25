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кремль розгорнув медійну кампанію до річниці фейкових референдумів на ТОТ України - ЦПД

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

ЦПД заявив про масштабну пропагандистську кампанію росії на окупованих територіях до річниці псевдореферендумів. Мета - приховати наслідки агресії.

кремль розгорнув медійну кампанію до річниці фейкових референдумів на ТОТ України - ЦПД

На тимчасово окупованих територіях України кремлівська пропаганда розгорнула масштабну медійну кампанію до річниці проведення фейкових "референдумів". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що подібний медійний шум спрямований на те, щоб витіснити з пам’яті суспільства реальну ціну приходу "русского міра".

У святкових сюжетах пропагандисти чомусь не згадують про цілі міста, стерті з лиця землі російськими бомбардуваннями, про тисячі вбитих людей і зламаних російською агресією доль

- вказують у ЦПД.

Там додають, що росія принесла на українську землю лише смерть, руйнування та гуманітарний колапс, а брехлива пропаганда не може приховати воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо

МЗС України заявило, що російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях є незаконними й не створюють жодних правових підстав для поширення російської юрисдикції на українські території.

путін остаточно перетворив вибори до держдуми на "референдум за війну" - ЦПД18.09.26, 03:48 • 13296 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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