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Померла акторка й письменниця Марина Владі, їй було 88 років

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Французько-російська акторка Марина Владі померла вдома в оточенні близьких і тварин. Вона була лауреаткою Каннського кінофестивалю.

Померла акторка й письменниця Марина Владі, їй було 88 років

У четвер, 24 вересня, померла французько-російська акторка, співачка й письменниця Марина Владі. Їй було 88 років. Про смерть Марини Владі у віці 88 років повідомила агентству AFP її родина, передає УНН із посиланням на BFM.TV.

Акторка померла "вдома, в оточенні близьких і своїх тварин", — зазначили її діти, віддаючи шану "довгому, прекрасному й насиченому життю".

Марина Владі народилася 10 травня 1938 року в Кліші в сім'ї російських емігрантів, які втекли від революції 1917 року. Розпочавши шлях як юна танцівниця Паризької опери, вона невдовзі змінила танцювальну кар'єру на акторську. Свою першу роль вона отримала у 10-річному віці у фільмі Жана Гере "Літня гроза" (Orage d'été, 1949).

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Під керівництвом Робера Оссена — за якого вона вийшла заміж, коли їй було лише 17 років, — вона знялася в чотирьох стрічках: "Негідники йдуть у пекло" (Les salauds vont en enfer, 1955), "Простіть наші гріхи" (Pardonnez nos offenses, 1956), "Ти — отрута" (Toi, le venin, 1958) та "Ніч шпигунів" (La Nuit des espions, 1959). Разом вони були однією з найвідоміших пар тогочасного кіносвіту.

Роль у фільмі Марко Феррері "Подружнє ложе" (Le Lit conjugal, 1963) принесла їй нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі. У 1960-х роках вона співпрацювала з Годаром над стрічкою "Дві чи три речі, які я знаю про неї" (Deux ou trois choses que je sais d'elle); пізніше, у 1970-х і 80-х роках, вона знімалася в популярних комедіях, таких як "Усі гарні, всі добрі" (Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil) Жана Янна та "Твіст знову в Москві" (Twist again à Moscou) Жана-Марі Пуаре.

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Антоніна Туманова

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