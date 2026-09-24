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Умерла актриса и писательница Марина Влади, ей было 88 лет

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Французско-русская актриса Марина Влади умерла дома в окружении близких и животных. Она была лауреаткой Каннского кинофестиваля.

Умерла актриса и писательница Марина Влади, ей было 88 лет

В четверг, 24 сентября, умерла французско-русская актриса, певица и писательница Марина Влади. Ей было 88 лет. О смерти Марины Влади в возрасте 88 лет её семья сообщила агентству AFP, передаёт УНН со ссылкой на BFM.TV.

Актриса умерла "дома, в окружении близких и своих животных", — отметили её дети, отдавая дань уважения "долгой, прекрасной и насыщенной жизни".

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в Клиши в семье русских эмигрантов, бежавших от революции 1917 года. Начав свой путь как юная танцовщица Парижской оперы, она вскоре сменила танцевальную карьеру на актёрскую. Свою первую роль она получила в 10-летнем возрасте в фильме Жана Гере "Летняя гроза" (Orage d'été, 1949).

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Под руководством Робера Оссейна — за которого она вышла замуж, когда ей было всего 17 лет, — она снялась в четырёх картинах: "Негодяи идут в ад" (Les salauds vont en enfer, 1955), "Простите наши грехи" (Pardonnez nos offenses, 1956), "Ты — яд" (Toi, le venin, 1958) и "Ночь шпионов" (La Nuit des espions, 1959). Вместе они были одной из самых известных пар тогдашнего мира кино.

Роль в фильме Марко Феррери "Супружеское ложе" (Le Lit conjugal, 1963) принесла ей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. В 1960-х годах она сотрудничала с Годаром над картиной "Две или три вещи, которые я знаю о ней" (Deux ou trois choses que je sais d'elle); позднее, в 1970-х и 80-х годах, она снималась в популярных комедиях, таких как "Все красивые, все добрые" (Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil) Жана Янна и "Твист снова в Москве" (Twist again à Moscou) Жана-Мари Пуаре.

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Антонина Туманова

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