Украина и Иран обсудили «предотвращение эскалации напряжённости» — о чём договорились

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил шаги по сдерживанию напряженности на встрече со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом министр написал в X 24 сентября, сообщает УНН.

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Сибига сообщил, что встреча на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала продолжением телефонного разговора, который стороны провели в июле.

"Дипломатия — это прямой диалог, даже в сложных обстоятельствах. Наш разговор был посвящен совместным шагам для предотвращения дальнейшего обострения напряженности между нашими странами", — отметил Сибига.

Министры договорились "держать существующие каналы коммуникации открытыми".

Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке и в Европе, а также относительно "различных направлений текущих усилий по достижению мира".

Глава МИД подтвердил позицию Украины в поддержку скорейшего восстановления мира и стабильности в обоих регионах.

Дополнение

Сибига и Арагчи разговаривали в июле после удара беспилотника в Каспийском море.

Иран, отмечает Reuters, осудил атаку и пригрозил местью. Сибига тогда сказал, что попросил Арагчи воздержаться от любых шагов по эскалации и прекратить любую поддержку войны России против Украины.

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