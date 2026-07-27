"Не имеет права изображать жертву": Сибига назвал угрозы Ирана в адрес Украины неоправданными и безосновательными
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Иран является соучастником российской агрессии. Он добавил, что Иран пытается отвлечь внимание от террора рф в Черном море.
Угрозы Ирана являются неоправданными и безосновательными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Угрозы Ирана являются неоправданными и безосновательными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН
Глава МИД Украины добавил, что своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности. Но эти попытки не увенчаются успехом.
Российские атаки на свободу мореплавания будут в центре внимания сегодняшнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и мы ожидаем решительной реакции международного сообщества
Добавим
Глава комиссии по безопасности Ирана Эбрагим Азизи заявил, что "Украина также скоро может понять, что Иран не оставляет действия без ответа". Это произошло после удара в Каспийском море.
Контекст
В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывает Anadolu.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это "не может остаться без ответа", назвав это нарушением Устава ООН.
Арагчи обвинил при этом Израиль, "чтобы втянуть Европу в свою войну".
Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в Россию для помощи ей в войне против Украины, сообщает The Times of Israel.