"Не имеет права изображать жертву": Сибига назвал угрозы Ирана в адрес Украины неоправданными и безосновательными

Угрозы Ирана являются неоправданными и безосновательными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Угрозы Ирана являются неоправданными и безосновательными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН - заявил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности. Но эти попытки не увенчаются успехом.

Российские атаки на свободу мореплавания будут в центре внимания сегодняшнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и мы ожидаем решительной реакции международного сообщества - резюмировал Сибига.

Добавим

Глава комиссии по безопасности Ирана Эбрагим Азизи заявил, что "Украина также скоро может понять, что Иран не оставляет действия без ответа". Это произошло после удара в Каспийском море.

Контекст

В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывает Anadolu.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это "не может остаться без ответа", назвав это нарушением Устава ООН.

Арагчи обвинил при этом Израиль, "чтобы втянуть Европу в свою войну".

Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в Россию для помощи ей в войне против Украины, сообщает The Times of Israel.