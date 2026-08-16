В Одесской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 9

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Одесской области возросло до 9, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в Одесском районе произошло разрушение здания торгового центра с последующим возгоранием и возгоранием сухой растительности рядом. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

По другому адресу разрушены 2 частных дома, повреждены 3 автомобиля и газовая труба.

На местах работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь жителям.

Количество пострадавших в пригороде Одессы в результате атаки рф возросло до пяти — ОВА

Напомним

российская армия атаковала реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.