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В Одесской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 9

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

В результате вражеской атаки в Одесском районе разрушены торговый центр и 2 дома, повреждены 3 автомобиля и газовая труба. Число пострадавших возросло до 9, спасатели ликвидировали возгорание.

В Одесской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 9

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Одесской области возросло до 9, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в Одесском районе произошло разрушение здания торгового центра с последующим возгоранием и возгоранием сухой растительности рядом. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

По другому адресу разрушены 2 частных дома, повреждены 3 автомобиля и газовая труба.

На местах работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь жителям.

Количество пострадавших в пригороде Одессы в результате атаки рф возросло до пяти — ОВА16.08.26, 17:37 • 1912 просмотров

Напомним

российская армия атаковала реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы. 

Антонина Туманова

Война в Украине