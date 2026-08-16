На Одещині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 9
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі зруйновано торговельний центр, 2 будинки, пошкоджено 3 авто та газову трубу. Кількість постраждалих зросла до 9, рятувальники ліквідували займання.
У результаті ворожої атаки кількість постраждалих в Одеській області зросла до 9, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Як повідомили у ДСНС, в Одеському районі сталося руйнування будівлі торговельного центру з подальшим загоранням та займанням сухої рослинності поруч. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню.
За іншою адресою зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 3 автомобілі та газову трубу.
На місцях працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу мешканцям.
Кількість постраждалих у передмісті Одеси в результаті атаки рф зросла до п'яти - ОВА16.08.26, 17:37 • 3088 переглядiв
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