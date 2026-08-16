Армія рф атакувала ТЦ у передмісті Одеси, постраждало двоє людей - ОВА
Київ • УНН
російська армія атакувала реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей, одну госпіталізовано.
російська армія атакувала ТЦ у передмісті Одеси, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. На жаль, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізовано
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
У соцмережах повідомляється про атаку на "Епіцентр".
Нагадаємо
Українські екстрені служби працюють на місцях ранкових та нічних російських ударів 16 серпня. У Києві ліквідували пожежі, зараз тривають аварійні роботи. Водночас впродовж цього тижня 13 областей були під ударами.