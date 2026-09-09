$44.470.0051.640.04
ukenru
12:42 • 774 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
08:54 • 14817 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 27652 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 26730 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 41713 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 42152 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
9 вересня, 04:22 • 34089 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
9 вересня, 04:05 • 22668 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
9 вересня, 03:49 • 19858 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
9 вересня, 02:16 • 17453 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3м/с
28%
747мм
Популярнi новини
США заборонять імпорт із Канади молочних продуктів, більшості алкоголю та мотоциклів9 вересня, 03:33 • 9746 перегляди
Що святкують 9 вересня в Україні та світі 9 вересня, 04:00 • 13963 перегляди
"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборониVideo9 вересня, 04:47 • 13695 перегляди
МВФ розглядає реформу фінансування боротьби з пандеміями через спалах Еболи в Конго9 вересня, 04:58 • 5654 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 27847 перегляди
Публікації
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 28033 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 46724 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 47104 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 51002 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto8 вересня, 13:12 • 52040 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Александар Вучич
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Донецьк
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 37534 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 38864 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 34954 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 92618 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 87491 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Шахед-136
Audi Q5
Опалення

путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Інститут вивчення війни, вважає, що путін перебільшив успіхи російських військ у розмові з Трампом. Мета - посилити тиск Вашингтона на Україну.

путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW

російський диктатор володимир путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, представив викривлену картину ситуації на фронті, щоб схилити офіційний Вашингтон до тиску на Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Експерти ISW вважають, що оцінка путіна дуже сильно спотворена через систематичну дезінформацію з боку російського військового керівництва. Зазначається, що очільник кремля робить регулярні перебільшені заяви про просування російських військ на фронті з метою створити враження успіху і переконати Трампа ще активніше тиснути на Україну.

кремль, зокрема, зберігає свою давню позицію, згідно з якою Україна приймає всі вимоги росії, навіть якщо динаміка поля бою докорінно змінилася

- йдеться в повідомленні ISW.

Додатково

6 вересня спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви.  

У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими днями можуть відновитися російсько-українські переговори, а Вашингтон готує відповідний план.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Інститут вивчення війни
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ