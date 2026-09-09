путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW

російський диктатор володимир путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, представив викривлену картину ситуації на фронті, щоб схилити офіційний Вашингтон до тиску на Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, передає УНН.

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Експерти ISW вважають, що оцінка путіна дуже сильно спотворена через систематичну дезінформацію з боку російського військового керівництва. Зазначається, що очільник кремля робить регулярні перебільшені заяви про просування російських військ на фронті з метою створити враження успіху і переконати Трампа ще активніше тиснути на Україну.

кремль, зокрема, зберігає свою давню позицію, згідно з якою Україна приймає всі вимоги росії, навіть якщо динаміка поля бою докорінно змінилася - йдеться в повідомленні ISW.

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6 вересня спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви.

У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими днями можуть відновитися російсько-українські переговори, а Вашингтон готує відповідний план.