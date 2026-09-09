путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW

российский диктатор владимир путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, представил искажённую картину ситуации на фронте, чтобы склонить официальный Вашингтон к давлению на Украину. Об этом сообщает Институт изучения войны, передаёт УНН.

Детали

Эксперты ISW считают, что оценка путина очень сильно искажена из-за систематической дезинформации со стороны российского военного руководства. Отмечается, что глава кремля делает регулярные преувеличенные заявления о продвижении российских войск на фронте с целью создать впечатление успеха и убедить Трампа ещё активнее давить на Украину.

кремль, в частности, сохраняет свою давнюю позицию, согласно которой Украина принимает все требования россии, даже если динамика на поле боя коренным образом изменилась - говорится в сообщении ISW.

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6 сентября спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф прибыли в Киев поездом после визита в москву.

У российского диктатора владимира путина назвали встречу со спецпредставителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером "содержательной, конструктивной, максимально откровенной". При этом путин заявил, что "киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие дни российско-украинские переговоры могут возобновиться, а Вашингтон готовит соответствующий план.