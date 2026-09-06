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"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
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"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером

Київ • УНН

 • 3804 перегляди

У путіна назвали переговори з Віткоффом і Кушнером конструктивними. При цьому російський диктатор заявив, що "київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".

"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером

Зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". Про це заявив помічник путіна юрій ушаков, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За його словами, бесіда тривала 3 години 10 хвилин. Згідно з повідомленням, з-поміж іншого:

  • Віткофф і Кушнер обіцяли використовувати у завтрашніх контактах у Києві оцінки, висловлені путіним з приводу шляхів врегулювання;
    • представники США серйозно підготувалися до поїздки до москви, ними сформульовано цілу низку міркувань щодо шляхів врегулювання;
      • путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти, робота по лінії Віткоффа та Кушнера також буде продовжена;
        • путін на зустрічі з американськими переговорниками відзначив успіхи російських військ у СВО та впевненість у досягненні її цілей.

          Також, як поінформував ушаков місцеві медіа, путін "наголосив на необхідності усунення всіх першопричин українського конфлікту та підтвердив настрій продовжувати спільну зі США роботу з пошуку його політико-дипломатичних розв'язок". При цьому Віткофф і Кушнер "взяли на замітку" слова путіна про те, що "київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".

          "Переговори не обмежилися Україною, обговорювалися можливі великі російсько-американські проєкти", - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          На початку переговорів путін заявив, що планує обговорити з Віткоффом та Кушнером "усі модальності українського врегулювання".

          Також російський диктатор похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин".

          Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп04.09.26, 22:32 • 11907 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

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