путін заявив, що планує обговорити з Віткоффом та Кушнером "усі модальності" врегулювання війни в Україні
Київ • УНН
російський диктатор заявив про переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо "українського врегулювання". Зустріч триває близько двох годин.
російський диктатор володимир путін заявив, що планує обговорити з спецпредставниками американського лідера Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером "усі модальності українського врегулювання", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Господар кремля наголосив на високому рівні довіри до них як до посередників в українському врегулюванні. І додав, що Трамп не залишає спроб зробити свій внесок у цей процес.
путін заявив, що Київ опублікував свій заклик про ширше перемир'я, але росія не обговорювала це з Україною.
путін на зустрічі із Віткоффом і Кушнером похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин"05.09.26, 21:07 • 2120 переглядiв
За даними росЗМІ, перемовини путіна та спецпредставників Трампа тривають близько двох годин.
Нагадаємо
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилися з аеропорту кортежем до центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.