Віткофф і Кушнер після преземлення у рф вирушили кортежем до центру москви - їх зустрів посланець путіна
Київ • УНН
Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви та вирушили до центру міста. Вони планують відновити зусилля щодо припинення війни.
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилися з аеропорту кортежем до центру москви. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Літак з Віткоффом і Кушнером на борту приземлився у московському аеропорту "Внуково", як повідомляють росЗМІ, о 12:52 за місцевим часом. Хоча повідомлення про прибуття посланців Трампа у росЗМІ з'явилися раніше.
Водночас, журналіст Axios Барак Равід також повідомив про приземлення літака уряду США, який, як вважається, перевозить посланців президента Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у москві близько 13 години.
Їх приїхав зустріти російський переговірник, спецпредставник глави кремля з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, кирило дмитрієв, пишуть росЗМІ.
Після цього дмитрієв, Віткофф і Кушнер виїхали з "Внуково", кортеж попрямував у бік центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.