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Віткофф і Кушнер після преземлення у рф вирушили кортежем до центру москви - їх зустрів посланець путіна

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви та вирушили до центру міста. Вони планують відновити зусилля щодо припинення війни.

Віткофф і Кушнер після преземлення у рф вирушили кортежем до центру москви - їх зустрів посланець путіна

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилися з аеропорту кортежем до центру москви. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.  

Деталі

Літак з Віткоффом і Кушнером на борту приземлився у московському аеропорту "Внуково", як повідомляють росЗМІ, о 12:52 за місцевим часом. Хоча повідомлення про прибуття посланців Трампа у росЗМІ з'явилися раніше.

Водночас, журналіст Axios Барак Равід також повідомив про приземлення літака уряду США, який, як вважається, перевозить посланців президента Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у москві близько 13 години.

Їх приїхав зустріти російський переговірник, спецпредставник глави кремля з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, кирило дмитрієв, пишуть росЗМІ.

Після цього дмитрієв, Віткофф і Кушнер виїхали з "Внуково", кортеж попрямував у бік центру москви. 

Доповнення

Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.

Юлія Шрамко

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